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BİLECİK

Ömürlerinin sonbaharında birbirlerinin gören gözü işiten kulağı oldular

Bilecik merkeze bağlı Koyunköy'de 74 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor. Hayatları boyunca doğdukları köyde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçinen 91 yaşındaki Halil ve 93 yaşındaki Ayşe Dindar çifti, babadan kalma iki katlı evde yaşıyor.

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Haber Merkezi AA
Ömürlerinin sonbaharında birbirlerinin gören gözü işiten kulağı oldular
Ömürlerinin sonbaharında birbirlerinin gören gözü işiten kulağı oldular.

Hastalıkta sağlıkta, yoksullukta bollukta, iyi günde kötü günde omuz omuza veren çift, ilerleyen yaşlarına rağmen hem hayata hem de birbirlerine sevgiyle bakmaya devam ediyor.

Dört çocuklarından biri vefat eden çiftin 18 torunu, 26 da torununun torunu bulunuyor. Yaşlı çift, çocukları Burhanettin Dindar'la aynı evi paylaşıyor.

"Yemek pişiremem, bilmiyorum ama sofrayı kaldırırken yardım ediyorum"

Halil Dindar, 1948 yılında görücü usulüyle eşiyle evlendiklerini söyledi.

Dindar, eşiyle iyi anlaştığını anlatarak, "Allah'a şükür ben ona bakıyorum, o da bana bakıyor. Çocuklarla torunlar 'Nineme iyi bak' diyorlar. Ben de 'Bakıyorum' diyorum. 'Karşısına dikiliyorum. Böyle bakıyorum' diyorum. 'Öyle değil, iyi bak' diyorlar. Ben de 'Daha nasıl bakayım?' diyorum. Çocuklar aradıkları zaman hep 'Nineme iyi bak' derler. İyiyiz, Allah'a şükür, elhamdülillah." diye konuştu.

Dindar, birbirlerine evde yardımcı olduklarını dile getirdi.

Yemekleri eşinin yaptığını aktaran Dindar, "Ben hiç yemek yapamam. Yavan ekmek, soğan ekmek yerim. Yumurta varsa yumurta pişiririm. Çay yaparım. Yemek pişiremem, bilmiyorum ama sofrayı kaldırırken yardım ediyorum. Genelde sobayı sabahları ben yakarım. Saati kurarız. Sabah ezan okunur. Allah kabul etsin. Bildiğimiz kadar namazımızı kılarız." ifadelerini kullandı.

"Geçim arıyorsan ya hanım dilini tutacak ya erkek dilini tutacak"

Ayşe Dindar ise onlarca yıldır süren evliliklerinde hiç çekişme yaşamadıklarını, kavga etmediklerini anlattı.

Gücü yettiği kadar eşinin de yardımıyla evde temizlik yaptığını ifade eden Dindar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gözlerimin biri hiç görmüyor, biri şöyle böyle görüyor. Birbirimizi taşıyoruz. Ecel gelinceye kadar taşımak nasip etsin. Dedenin de benim de kulaklarım ağır duyuyor. Ne onun dediğini ben duyabiliyorum ne de o benim dediğimi duyabiliyor. Çok şükür bugünlerimize, geçinip gidiyoruz işte. Eşimin gözleri iyi maşallah. Birbirimizi idare ediyoruz. Birbirimizi idare edeceğiz diye uğraşıyoruz. Herhalde birbirimize yardım olacak, geçim olacak. Geçinelim diye uğraşacağız. Geçim arıyorsan bir şey oldu mu ya hanım dilini tutacak ya da erkek dilini tutacak. Konuşmak olmuyor. Bırakıp gidiyorlar. Allah hoşluk versin, yarım dilim ekmek versin, geçim versin. Geçim oldu mu hoşluk oluyor, şenlik oluyor. Oynuyorsun, gülüyorsun. En başı hoşluk."

AA

"Bu evde üçümüz varız"

Çiftin çocukları 67 yaşındaki Burhanettin Dindar da anne ve babasının birbirine hep iyi davrandığını belirtti.

Anne ve babasının birbirlerine yardımcı olduğunu vurgulayan Dindar, şunları kaydetti:

"Birinin kulakları duymuyor. Birinin gözleri görmüyor. Birbirlerinin gözü kulağı oluyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Elimden geldiği kadar onlara destek oluyorum. Odunlarını kesip getiriyorum. Bir ihtiyaçları olduğu zaman o ihtiyaçlarını görüyorum. Bu evde üçümüz varız. Üçümüz birbirimizi idare ediyoruz. Ben üst katta oturuyorum. Onlar bir şeyi yapamayınca ilgileniyorum."

Dindar, annesi ile babasının aralarında hiç tartışma olmadığını sözlerine ekledi.

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Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşini arayan Serkan Kıyak, evinde kendisini asarak intihar etti.
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