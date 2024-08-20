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Ören yerinde yapılan kazıda küpten çıkan yılan paniğe neden oldu

Çorum'da ören yerinde yapılan kazı çalışması sırasında bir küp içerisinde yılan görüldü. Yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik havası hakim olurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde küpten çıkardı.

22:00 - 20/08/2024 الثلاثاء
IHA
Çorum'da tarihi küpün içinden yılan çıkınca kısa süreli panik yaşandı.
Çorum'da tarihi küpün içinden yılan çıkınca kısa süreli panik yaşandı.

Çorum'un Alaca ilçesindeki Kalehisar ören yerinde kazı çalışmaları sırasında bir küp içerisinde bulunan yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alaca ilçesindeki Kalehisar ören yerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında ilginç bir olay yaşandı.

Kazı ekibi, alanda bulunan bir küpün içerisinde yılan olduğunu fark edince kısa süreli bir panik yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı güvenli bir şekilde küpten çıkardı. Panik oluşturan yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.


Beslediği yılanlar ile şov yapan 'Yılancı Osman'ı elindeki yılan ısırdı

Adana'da koynunda beslediği yılanlar ile şov yapan Osman Aslan'ı elindeki yılan kaşından ısırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Aslan, “Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum” dedi. Adana Otogarı'nda uzun yıllardır çiğköfte satarak geçimini sağlayan Osman Aslan'ın (62) yılan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında ‘zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca yılanlar tarafından ısırılan Aslan, halen yılanları biran olsun bırakmıyor ve onları elleriyle süt içirerek besliyor. Ayrıca Osman Aslan, Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapıyor. Öte yandan Osman Aslan, geçtiğimiz gün Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yaparken elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken video sosyal medyada milyonlarca kez izlenip beğenildi.


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