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Otobüste valizine gizlediği uyuşturucuyu ‘Mailo' buldu

Otobüste valizine gizlediği uyuşturucuyu ‘Mailo' buldu

16:4113/05/2025, Salı
DHA
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Mailo'nun tepki verdiği valizde, 2,5 kilo skunk ele geçirildi.
Mailo'nun tepki verdiği valizde, 2,5 kilo skunk ele geçirildi.

Batman'da, polis ekiplerinin narkotik köpek Mailo ile arama yaptığı otobüste, valizinde 2,5 kilo skunk ele geçirilen yolcu, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, batı illerinden kente gelen otobüste narkotik köpek Mailo ile arama yapıldı. Mailo'nun tepki verdiği valizde, 2,5 kilo skunk ele geçirildi. Valizin sahibi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.





#osmaniye
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