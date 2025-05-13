Otobüste valizine gizlediği uyuşturucuyu ‘Mailo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, batı illerinden kente gelen otobüste narkotik köpek Mailo ile arama yapıldı. Mailo'nun tepki verdiği valizde, 2,5 kilo skunk ele geçirildi. Valizin sahibi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.