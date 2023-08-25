Pençe-Kilit şehidine veda: Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı bir adrese operasyon yapan polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru şehit olurken, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i ölü, 1'i ise yaralı olarak; toplam 5 kişi yakalandı.