Pençe Kilit şehidinin naaşı Şırnak'ta dualarla karşılandı

İsrail işgali altındaki Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında binlerce evlat annesinden, binlerce anne de evladından ayrılmak zorunda kaldı. İşgalci İsrail'in Gazze'de dün gece de devam ettiği saldırılarında, şehit olan evladına son kez veda eden Filistinli anne, "şehit olacağını hissettim" diyerek ağladı. Şehitlerin yan yana dizilen naaşları başında toplanan Filistinliler, defnedilmeden önce son kez sevdiklerine seslendi.