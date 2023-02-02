Pitbull bu hale getirdi: Daha kaç çocuk ölecek

Yasada “tehlikeli ırk” olarak nitelenen ve yasaklı olan Pitbull cinsi köpeklerin saldırganlığı genlerinde var. Tüm yasaklara rağmen çiftleştirilen köpekler dayakla büyütülüyor. Saldırganlığı yüzünden Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan Pitbullar sahipleri tarafından daha da canavarlaştırılıyor. Sahipleri “daha saldırgan olsun diye” Pitbulları aylarca karanlığa kapatıp şiddet uyguluyor. Köpeklere kedi kovalatan sahipleri, çiğ ve kanlı et yediriyor. Eğitim sürecinde Pitbullara oyuncak bebek parçalatan köpek sahipleri bile var.