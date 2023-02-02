|
Gündem

Pitbull bu hale getirdi: Daha kaç çocuk ölecek

Sokağa bırakılan başıboş köpekler, dün bir çocuğu daha öldürüyordu. Aksaray’da, koyun otlatırken, Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Kemal Atak, yüzünden ve ayaklarından yaralandı. Küçük çocuğu, kardeşleri köpeğin altından güçlükle alabildi. Köpeğin boynunda sahipli olduğunu gösteren ip bulunduğu öğrenildi.

03:45 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saldırgan köpek, küçük Kemal’i bu hale getirdi. Yaralı çocuğun tedavisi sürüyor.

Saldırgan köpek, küçük Kemal’i bu hale getirdi. Yaralı çocuğun tedavisi sürüyor.

Van’da başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayıp can veren Emir Mete Durna’nın acısı dinmeden, bir başıboş köpek saldırısı da Aksaray’da yaşandı. Merkeze bağlı Altınkaya köyünde yaşayan 12 yaşındaki Kemal Atak, pazartesi günü kardeşleriyle birlikte evinin yakınında koyun otlattığı sırada sahipsiz Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu köpeğin altından kardeşleri kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİN BOYNUNDA İP VARDI

Başı, yüzü, gözü ve ayaklarından yaralanan küçük çocuk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Köpeğin kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdığını anlatan küçük çocuk, “Köyümüze bırakılan başıboş Pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kafam, bacaklarım, yüzüm ve gözümden ısırdı. Kardeşlerim olmasa beni daha kötü

yapacaktı. Onlar beni köpeğin altından çıkardı. Kardeşlerim köpeği boğazındaki ipten çekerek ayaklarımı ısırırken beni kurtardı” dedi.

Zeki Atak

SOKAĞA SALAN KİŞİ BULUNSUN

Köylerine daha önce de defalarca sahipsiz köpeklerin bırakıldığını anlatan baba Zeki Atak ise şöyle konuştu: “Daha yeni Van’da bir çocuğumuz vefat etti. Bu sefer benim çocuğuma saldırdı. Yavrumu ne hale getirmiş. Yazık, günah. Sorumsuzca sokaklara bırakılan başıboş köpekler sıkıntı doğuruyor. Daha önce de köyümüze başıboş köpekler bırakıldı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz.”

Yasak ama dinleyen yok

  • Yasada “tehlikeli ırk” olarak nitelenen ve yasaklı olan Pitbull cinsi köpeklerin saldırganlığı genlerinde var. Tüm yasaklara rağmen çiftleştirilen köpekler dayakla büyütülüyor. Saldırganlığı yüzünden Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan Pitbullar sahipleri tarafından daha da canavarlaştırılıyor. Sahipleri “daha saldırgan olsun diye” Pitbulları aylarca karanlığa kapatıp şiddet uyguluyor. Köpeklere kedi kovalatan sahipleri, çiğ ve kanlı et yediriyor. Eğitim sürecinde Pitbullara oyuncak bebek parçalatan köpek sahipleri bile var.

Bakamayan sokağa atıyor

Artan köpek saldırıları üzerine, yasaklı türlerin kısırlaştırılması ve dijital kimlik oluşturulması çalışmaları başlatıldı. Buna uymayan köpek sahiplerine para cezası kesiliyor. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamazken, halkın yoğun bulunduğu yerler ve çocuk parklarına sokulmaları da yasak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu hayvanları belediyeye ait bakımevlerine bırakabiliyor. Hayvan bakımevleri teslim edilen hayvanları kabul etmesine rağmen, hala sokağa atılan köpekler tehlike saçıyor.


#Başıboş Köpek Sorunu
#Köpek Saldırısı
#Aksaray
#Pitbull
1 saat önce
default-profile-img
Pitbull bu hale getirdi: Daha kaç çocuk ölecek
Cam odada kitap yazacak
Biden'ın evinde arama
PKK'ya desteğiniz nedeniyle bu durumdayız: İsveç'te NATO'ya üyelik tartışması
Filistinli kadın mahkumlara saldırı
12 kilo patlayıcı kullanıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.