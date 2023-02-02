Pitbull bu hale getirdi: Daha kaç çocuk ölecek

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Saldırgan köpek, küçük Kemal’i bu hale getirdi. Yaralı çocuğun tedavisi sürüyor.
Van’da başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayıp can veren Emir Mete Durna’nın acısı dinmeden, bir başıboş köpek saldırısı da Aksaray’da yaşandı. Merkeze bağlı Altınkaya köyünde yaşayan 12 yaşındaki Kemal Atak, pazartesi günü kardeşleriyle birlikte evinin yakınında koyun otlattığı sırada sahipsiz Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu köpeğin altından kardeşleri kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başı, yüzü, gözü ve ayaklarından yaralanan küçük çocuk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Köpeğin kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdığını anlatan küçük çocuk, “Köyümüze bırakılan başıboş Pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kafam, bacaklarım, yüzüm ve gözümden ısırdı. Kardeşlerim olmasa beni daha kötü
yapacaktı. Onlar beni köpeğin altından çıkardı. Kardeşlerim köpeği boğazındaki ipten çekerek ayaklarımı ısırırken beni kurtardı” dedi.
Köylerine daha önce de defalarca sahipsiz köpeklerin bırakıldığını anlatan baba Zeki Atak ise şöyle konuştu: “Daha yeni Van’da bir çocuğumuz vefat etti. Bu sefer benim çocuğuma saldırdı. Yavrumu ne hale getirmiş. Yazık, günah. Sorumsuzca sokaklara bırakılan başıboş köpekler sıkıntı doğuruyor. Daha önce de köyümüze başıboş köpekler bırakıldı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz.”
Artan köpek saldırıları üzerine, yasaklı türlerin kısırlaştırılması ve dijital kimlik oluşturulması çalışmaları başlatıldı. Buna uymayan köpek sahiplerine para cezası kesiliyor. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamazken, halkın yoğun bulunduğu yerler ve çocuk parklarına sokulmaları da yasak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu hayvanları belediyeye ait bakımevlerine bırakabiliyor. Hayvan bakımevleri teslim edilen hayvanları kabul etmesine rağmen, hala sokağa atılan köpekler tehlike saçıyor.