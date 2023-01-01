PKK’yla 30 yıl mücadele etti: Efsane Korucubaşı Nimet Encu şehit düştü

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Şırnak’ta şehit düşen Nimet Encu’nun hayatı teröristlerle mücadeleyle geçti.
Şırnak’ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu’ndan acı haber geldi. Korucubaşı Nimet Encu, Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Encu’nun şehadet haberi Türk Silahlı Kuvvetlerini yasa boğdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haberi “Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati...” diyerek duyurdu.
Soylu, Jandarma Gene Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le birlikte Şırnak’a giderek acılı aileye taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonlara arayarak Encu ailesine başsağlığı diledi. Emekli komutanlar “Encu’nun mücadelesine şahidiz” dediler. Nimet Encu’nun kardeşi Emin Encu, ağabeyinin şehit olmayı çok arzuladığını ve dualarının kabul olduğunu söyledi.
Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre şehadeti ile Türkiye’yi yasa boğan Nimet Encu, 1994 yılında daha 16 yaşındayken korucu oldu. Gösterdiği yararlılık sebebiyle de birkaç sene içerisinde korucularından oluşan “Fırtına Özel Operasyon Timi”nin başına geçti. Tim komutanı olarak yurtiçinde ve yurtdışında sayısız operasyonlara katıldı. Özellikle Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinde icra edilen operasyonlarda üstün başarılar sergiledi. Operasyonlar esnasında birçok terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde aktif olarak rol aldı. Bölgedeki sağladığı istihbari bilgilerle bölgedeki Mehmetçiklere kalkan oldu.
3 çocuk babası olan ağabeyinin 30 yıldır koruculuk yaptığını ifade eden Emin Encu, “16 kişilik özel timin komutanıydı. Pençe, Pençe Kilit, Pençe Kaplan, Eren Abluka operasyonları dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki onlarca operasyonda ön saflarda görev yaptı” diye konuştu. Ağabeyinin bölgeyi çok iyi bildiğini ifade eden Emin Öncü, “Yıllardır terörle mücadele ettiği için bölgedeki taşı toprağı, kovuğu oyuğu her yeri bilirdi. Operasyonlarda 16-17 kişilik ekibiyle Mehmetçik’e rehber, kalkan olurdu. Başarıları nedeniyle çok sayıda ödül aldı, her operasyon sonrasında kendisine takdir verilirdi” dedi.
Şırnak’ta, 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayında yaptığı konuşmada, “Tam da kahraman Nimet’in bulduğu mağarada şu anda 5 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak ele geçirildiğini, Nimet’in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim” dedi.