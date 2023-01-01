|
Gündem

PKK’yla 30 yıl mücadele etti: Efsane Korucubaşı Nimet Encu şehit düştü

Şırnak’taki Eren Abluka operasyonunda şehit olan Korucubaşı Nimet Encu’nun ömrü PKK’yla mücadeleyle geçti. Emekli komutanlar “Encu’nun mücadelesine şahidiz” dediler. Kardeşi Emin Encu, “Ağabeyim 1994 yılında daha 16 yaşındayken korucu oldu. Bölgedeki taşı toprağı, kovuğu oyuğu her yeri bilirdi. Başarıları nedeniyle çok sayıda ödül aldı, her operasyon sonrasında kendisine takdir verilirdi” dedi.

Burak Doğan
Burak Doğan
3:45 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Şırnak’ta şehit düşen Nimet Encu’nun hayatı teröristlerle mücadeleyle geçti.

Şırnak’ta şehit düşen Nimet Encu’nun hayatı teröristlerle mücadeleyle geçti.

Şırnak’ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu’ndan acı haber geldi. Korucubaşı Nimet Encu, Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Encu’nun şehadet haberi Türk Silahlı Kuvvetlerini yasa boğdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haberi “Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati...” diyerek duyurdu.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TAZİYE TELEFONU

Soylu, Jandarma Gene Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le birlikte Şırnak’a giderek acılı aileye taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonlara arayarak Encu ailesine başsağlığı diledi. Emekli komutanlar “Encu’nun mücadelesine şahidiz” dediler. Nimet Encu’nun kardeşi Emin Encu, ağabeyinin şehit olmayı çok arzuladığını ve dualarının kabul olduğunu söyledi.

16 YAŞINDAN BU YANA DAĞLARDA

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre şehadeti ile Türkiye’yi yasa boğan Nimet Encu, 1994 yılında daha 16 yaşındayken korucu oldu. Gösterdiği yararlılık sebebiyle de birkaç sene içerisinde korucularından oluşan “Fırtına Özel Operasyon Timi”nin başına geçti. Tim komutanı olarak yurtiçinde ve yurtdışında sayısız operasyonlara katıldı. Özellikle Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinde icra edilen operasyonlarda üstün başarılar sergiledi. Operasyonlar esnasında birçok terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde aktif olarak rol aldı. Bölgedeki sağladığı istihbari bilgilerle bölgedeki Mehmetçiklere kalkan oldu.

BÖLGEYİ ÇOK İYİ BİLİRDİ

3 çocuk babası olan ağabeyinin 30 yıldır koruculuk yaptığını ifade eden Emin Encu, “16 kişilik özel timin komutanıydı. Pençe, Pençe Kilit, Pençe Kaplan, Eren Abluka operasyonları dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki onlarca operasyonda ön saflarda görev yaptı” diye konuştu. Ağabeyinin bölgeyi çok iyi bildiğini ifade eden Emin Öncü, “Yıllardır terörle mücadele ettiği için bölgedeki taşı toprağı, kovuğu oyuğu her yeri bilirdi. Operasyonlarda 16-17 kişilik ekibiyle Mehmetçik’e rehber, kalkan olurdu. Başarıları nedeniyle çok sayıda ödül aldı, her operasyon sonrasında kendisine takdir verilirdi” dedi.

Tehditleri hiç umursamadı

  • Ağabeyinin terör örgütünün infaz listesinin başında olduğunu ifade eden Emin Encu, “Kendisi yazılı ve sözlü olarak tehdit edilirdi. Ancak gözü kara bir insan olduğu için lafını bile etmezdi. Çok sayıda teröristin ölü ve sağ olarak ele geçirilmesini sağladı. Şehit olmak için dua ederdi, kader istediği oldu… Bizi yarı yolda bıraktı. Keşke yaşasaydı da PKK’ya daha büyük darbeler vursaydı. Onun kahramanlığını kelimelerle anlatmak mümkün değil. Acımız büyük ama vatan sağ olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanı yerde kalmadı

Şırnak’ta, 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayında yaptığı konuşmada, “Tam da kahraman Nimet’in bulduğu mağarada şu anda 5 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak ele geçirildiğini, Nimet’in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim” dedi.


#Korucu
#Nimet Encu
#PKK
#Şehit
#Şırnak
2 saat önce
default-profile-img
PKK’yla 30 yıl mücadele etti: Efsane Korucubaşı Nimet Encu şehit düştü
PKK hamile öğretmen ve kızını katletti
Kahraman kim kavgası: Kaftancıoğlu'nun hedefindeki isim İmamoğlu
Siyah beyaz İstanbul
Tam bir nostalji müzesi
Orhan Veli yeniden İnkılâp’ta
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.