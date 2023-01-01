PKK’yla 30 yıl mücadele etti: Efsane Korucubaşı Nimet Encu şehit düştü

Ağabeyinin terör örgütünün infaz listesinin başında olduğunu ifade eden Emin Encu, “Kendisi yazılı ve sözlü olarak tehdit edilirdi. Ancak gözü kara bir insan olduğu için lafını bile etmezdi. Çok sayıda teröristin ölü ve sağ olarak ele geçirilmesini sağladı. Şehit olmak için dua ederdi, kader istediği oldu… Bizi yarı yolda bıraktı. Keşke yaşasaydı da PKK’ya daha büyük darbeler vursaydı. Onun kahramanlığını kelimelerle anlatmak mümkün değil. Acımız büyük ama vatan sağ olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.