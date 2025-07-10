En çarpıcı yalanlardan biri de Rektörümüzün aylık gelirinin bazı haberlerde 1 milyon TL, bazılarında 1 milyon 20 bin TL ve kimilerinde ise 1 milyon 200 bin TL olduğu yönündeki çelişkili iddialar, külliyen yalandır. Böyle bir gelirin Türkiye'deki hiçbir rektör tarafından elde edilmesi mümkün değildir. Bu tamamen akıl dışı bir iftiradır ve kasıtlı bir algı operasyonudur.