Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın döner sermaye gelirleriyle birlikte 1.2 milyon TL maaş aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan üniversite, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Öte yandan iddiayı ortaya atan gazeteci ise başka bir davadan hapis cezası alarak cezaevine girdi.
Karabük Üniversitesi Rektörü
’ın maaşına ilişkin medyada yer alan iddialar, üniversite yönetimi tarafından yalanlandı. Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Rektör Kırışık’ın çeşitli döner sermaye ve ek ödemelerle aylık 1 milyon lira gelir elde ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu iddiaların
olduğu vurgulanarak, sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağı ifade edildi.
Üniversitenden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Son günlerde Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık ile ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında maksatlı olarak yayılan tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti oluşmuştur.
"Hiçbir ödeme almamaktadır"
Rektörümüzün Karabük Teknokent yönetiminden 200 bin TL gelir elde ettiği yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Teknokent yönetim kurulunda Karabük Belediyesi Başkanı, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Kardemir A.Ş. Ar-Ge Direktörü ve Karabük TSO Başkanı gibi ilimizdeki birçok kurumun temsilcisi bulunmaktadır.
Teknokent Yönetim kurulu üyeleri maaş ya da huzur hakkı gibi hiçbir ödeme almamaktadır. Rektörümüze de hiçbir ödeme yapılmadığı bütün Teknokent ortakları tarafından açıkça bilinmektedir. Teknokent yönetim kurulu üyelerinin imza attığı belgelerde hiçbir ödeme yapılmayacağı açıkça yazmaktadır.
Demirçelik Enstitüsü'nden aylık 150 bin TL gelir elde edildiği iddiası da tamamen düzmece bir iftiradır. Demirçelik Enstitüsü'nden Rektörümüze şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmamıştır ve yapılması da mümkün değildir.
Ayrıca döner sermayeden aylık 200 bin TL gibi hak edilenin üzerinde bir gelir elde edildiği yönündeki iddialar, iftiradan ibarettir. Döner sermaye ile ilgili Sayıştay denetimleri düzenli olarak yapılmakta ve hiçbir hukuka aykırı ödeme bulunmamaktadır.
Rektörümüz hakkında atılan iftiralardan bir diğeri de konut kirasını Üniversitenin ödediğidir. Rektörümüz konut kirasının tamamını kendisi ödemektedir. Konut kirası da iddia edildiği üzere 60 bin TL gibi yüksek bir meblağ değildir. Bu iki iddia da bütünüyle yalandır.
Rektörümüzün maaşının 150 bin TL olduğu iddiası da gerçek dışıdır. Bir profesör doktorun ne kadar maaş aldığı internet üzerinden kolayca öğrenilebilir. Ancak ne üzücü ki, buna rağmen bu iftira da ülke çapında yayılabilmiştir.
"Kasıtlı bir algı operasyonu"
En çarpıcı yalanlardan biri de Rektörümüzün aylık gelirinin bazı haberlerde 1 milyon TL, bazılarında 1 milyon 20 bin TL ve kimilerinde ise 1 milyon 200 bin TL olduğu yönündeki çelişkili iddialar, külliyen yalandır. Böyle bir gelirin Türkiye'deki hiçbir rektör tarafından elde edilmesi mümkün değildir. Bu tamamen akıl dışı bir iftiradır ve kasıtlı bir algı operasyonudur.
Bu iddialarla ilgili faillerin cezalandırılması için cumhuriyet savcıları nezdinde gerekli suç duyuruları ve ihbarlar ile mahkemeler nezdinde tazminat davaları açılarak hukuki yolla anayasal seviyede koruma altına alınan kişilik hakları yargı önünde savunulacaktır.
"İtibar suikasti operasyonlarına karşı duyarlı olunmalı"
Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın bu tarz yalan ve iftira yoluyla itibar suikasti operasyonlarına karşı duyarlı olması, basın yoluyla dahi yapılsa haberin kaynağının belgeye ve delile dayanıp dayanmadığını dikkatlice araştırması her Türk vatandaşının sahip olduğu insan haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."
Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdürlüğü'nden rekrötülüğe gönderilen yazıda da Enstitü döner sermaye hesabından Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekretere herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi.
İddiayı ortaya atan isim ceza aldı
Öte yandan Kırışık'a yönelik
"aylık 1.2 milyon maaş aldığı"
şeklindeki iddiayı ortaya atan
, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz A.'nın, hakkında yapılan haber nedeniyle açtığı davada 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı.
Başkaya'nın 17 ayrı suç kaydı bulunduğu, birçok iş insanı, siyasetçi ve bürokrata yönelik şantaj ve tehdit iddialarıyla daha önce de gündeme geldiği ifade edildi. Rüşvet suçlamasıyla geçmişte Karabük Emniyeti tarafından yakalanan Başkaya hakkında yeni davaların da sürdüğü, bu nedenle tutukluluk süresinin uzayabileceği belirtiliyor.
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