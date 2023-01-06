Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kilogram/metrekare), iç kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla, ulaşımda aksama, sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

FOTOĞRAF 8 Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınma süreci konulu toplantının ardından açıklamada bulundu. Toplantıda, Yusufeli Barajının su tutmasından sonraki süreci değerlendirdiklerini belirten Doruk, baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini aktardı. Doruk, 16 Eylülde başlayan ve halen devam eden taşınma sürecini değerlendirdiklerini ifade ederek, Yusufelililer neredeyse yüzde 100 oranında yeni ilçe merkezindeki konutlarına taşındı diyebiliriz. Vatandaşlarımız yüzde 97 oranında taşındı. İş yerleri ile ilgili çalışmalara yoğunluk verdik. İş yeri noktasında da ciddi manada taşınan esnafımız var. Bunlara ilişkin yapılması gereken hususları değerlendirdik. dedi. Taşınan vatandaşların halihazırdaki ihtiyaçlarının giderilmesi için de gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını kaydeden Doruk, yeni ticarethaneler, hayvancılıkla uğraşanlara ahır yapımı, diğer sosyal konulara ilişkin yapılması gereken işleri istişare ettiklerini belirtti. Havzadaki su miktarı da 40 milyon metreküpü geçtiVali Doruk, milli sermaye kullanılarak Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Çoruh Nehrinin dar vadisinde inşa edilen ve 22 Kasımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajında su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini dile getirdi. Barajda bugün itibarıyla su yüksekliğinin 60 metreye dayandığına işaret eden Doruk, Su seviyemiz 58,6 metreye ulaştı. Havzadaki su miktarı da 40 milyon metreküpü geçti. Yeniköy ve Irmakyanı köyleri sular altında kaldı. Buralardaki vatandaşlarımız yeni yerlerine taşındı. Yakın zamanda da su ilçe merkezine ulaşmış olacak. Ocak ayı sonu itibarıyla ilçe merkezine ulaşacağını değerlendiriyoruz. diye konuştu. Yusufeli Barajında su seviyesi 58,6 metre oldu 58 metreyi aştı: Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesinin 58,6 metreye ulaştığını söyledi. BiP'te paylaş

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