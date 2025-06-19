Rize'de 9 bin 500 maviyemiş fidanı üreticilere dağıtıldı

Rize'de atıl alanların değerlendirilmesi maksadıyla Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yörede likapa ismi ile anılan ve anavatanı ABD olan maviyemiş fidanı dağıtıldı. 46 bahçede 46 dekar alan için 660 bin TL değerinde bütçeyle hazırlanan proje kapsamında üreticiler maviyemişlerini il müdürlüğünden teslim aldı. Bu proje ile maviyemiş üretiminde Türkiye'de 3. sırada olan Rize'deki toplamda 430 dekar alanın 476 dekara yükselmesi hedefleniyor.