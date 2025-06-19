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Rize'de 9 bin 500 maviyemiş fidanı üreticilere dağıtıldı

Rize'de 9 bin 500 maviyemiş fidanı üreticilere dağıtıldı

09:2319/06/2025, Perşembe
IHA
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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi

Rize'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 9 bin 500 adet mavi yemiş fidanı dağıtıldı. Dağıtılan 9 bin 500 maviyemiş fidanının yüzde 75'i hibe olarak finanse edilirken, yüzde 25'i ise üreticilerden katkı payı olarak alındı.

Rize'de atıl alanların değerlendirilmesi maksadıyla Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yörede likapa ismi ile anılan ve anavatanı ABD olan maviyemiş fidanı dağıtıldı. 46 bahçede 46 dekar alan için 660 bin TL değerinde bütçeyle hazırlanan proje kapsamında üreticiler maviyemişlerini il müdürlüğünden teslim aldı. Bu proje ile maviyemiş üretiminde Türkiye'de 3. sırada olan Rize'deki toplamda 430 dekar alanın 476 dekara yükselmesi hedefleniyor.

Dağıtılan 9 bin 500 maviyemiş fidanının yüzde 75'i hibe olarak finanse edilirken, yüzde 25'i ise üreticilerden katkı payı olarak alındı.



#Rize
#maviyemiş
#Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi
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