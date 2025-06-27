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Rize'de şiddetli fırtına sonrası boşaltılan 8 katlı apartmanın yıkımı başladı

Rize'de şiddetli fırtına sonrası boşaltılan 8 katlı apartmanın yıkımı başladı

15:4427/06/2025, Cuma
IHA
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Kontrollü bir şekilde yıkım işlemi gerçekleştirilen Birlik Apartmanı'nın ardından yarın Kordon Apartmanı'nın da aynı yöntem ile yıkılması planlanıyor.
Kontrollü bir şekilde yıkım işlemi gerçekleştirilen Birlik Apartmanı'nın ardından yarın Kordon Apartmanı'nın da aynı yöntem ile yıkılması planlanıyor.

Rize'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan şiddetli fırtınalar sonrasında şehir merkezinde boşaltılan 8 katlı Birlik Apartmanı'nın yıkım işleminde sona yaklaşılırken, Kordon Apartmanı'nda ise yarın yıkım işlemi başlayacak.

Rize'de 12 Aralık 2024 tarihinde denizdeki dalgaların sahil bendine vurması sonucu merkez Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı Kordon Apartmanı ve bitişiğindeki 8 katlı Birlik Apartmanı'nda titreşim meydana gelmesi sonucu vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekiplerince boşaltılmıştı. Ardından yapılan incelemelerde Kordon Apartmanı'nı için oturulmaz kararı verilmiş, bina sakinleri yıkım işlemleri karar almıştı. Dün başlayan yıkım işlemlerinde 8 katlı birlik aparmanı Yıkıcı Çeneli Çoklu İşlemci adı verilen iş makinası yardımı ile üst kattan başlayarak yıkılmaya başladı.


Rize İtfaiyesi ekipleri tarafından tutulan su yardımı ile tozun önüne geçilmeye çalışılsa da hava şartları nedeniyle zaman zaman bu mümkün olamadı.






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