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Edirne'de 2 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Edirne'de 2 katlı bina yıkım sırasında çöktü

13:4810/06/2025, Salı
DHA
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Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.
Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 katlı binanın yıkımı sırasında çökmesi sonucu, bitişiğindeki bina ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde, müteahhitlik firması tarafından 2 katlı binanın yıkımı ekskavatörle yapıldı. İddiaya göre, yıkım sırasında çevrede yeterli güvenlik önlemi alınmazken, bina bir anda çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı bina ile iş yerinde de hasar meydana geldi. Yıkım durduruldu. İş yeri ve 3 katlı binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İş yeri ve bina sahibi zararlarının karşılanmasını istedi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.




#edirne
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