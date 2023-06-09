Rize'de teleferikten düşen kadın yaralandı

Türkiye'deki toplam orman alanı, 2023 yılında 23 milyon 245 bin hektar oldu. Antalya, 1 milyon 177 bin hektar ile Türkiye'de en fazla ormana sahip kent. Yüz ölçümüne göre yüzde 72'si orman olan Karabük, kişi başına düşen 29 bin 426 metrekare orman alanı ile de Tunceli, ilk sırada yer alıyor.