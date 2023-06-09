Rize'de teleferikten düşen kadın yaralandı

Yaralı kadın, sevk edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki bahçede çalışan 47 yaşındaki H.K, çay taşımak için kullanılan ilkel teleferiğe bindikten bir süre sonra düştü.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 300 metre patika yoldan sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırıldı.
Yaralı kadın, sevk edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.