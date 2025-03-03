Rize'de uyuşturucu operasyonları: Son bir ayda 9 kişi tutuklandı

Son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında Rize'de gözaltına alınan 59 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak-1 Mart tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere ve kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
59 kişi gözaltında
Operasyonlar sonucunda, 497 gram bonzai, 39 gram esrar maddesi, 24 kenevir tohumu, 15 gram metamfetamin, 3 gram sıvı metamfetamin, 7 enjektör, 5 sentetik ecza hapı, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 46'sı ifadeleri sonrası, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.