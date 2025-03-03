Rize'de uyuşturucu operasyonları: Son bir ayda 9 kişi tutuklandı

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak-1 Mart tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere ve kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.