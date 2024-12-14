Rize'yi fırtına vurdu: Dev dalgalar işletmenin camlarını kırdı 8 katlı apartman boşaltıldı

Rize'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartman, şiddetli fırtına esnasında sallandığı gerekçesiyle tahliye edilirken binanın çevresinde ise güvenlik tedbiri alındı.
Rize'de kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, sahil yoluna ulaştı.
Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar sahilde camlarını kırdığı bir işletmede hasara neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle sarsıntı hissedilen 8 katlı bir apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kentte akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu.
Sekiz katlı bina tahliye edildi
Öte yandan, fırtına nedeniyle sahile yakın olan Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü. Sarsıntı hissederek, evlerinden çıkan vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oturan 72 kişiden bazıları eşyalarını yanlarına alırken, bazıları ise korkudan apartmana giremedi. Evlerini tahliye kişilerden bazıları yakınlarının yanına, bazıları da misafirhanelere yerleştirildi.