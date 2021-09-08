Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkışınca trafik felç oldu

. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.