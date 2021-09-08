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BİLECİK

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkışınca trafik felç oldu

Bilecik-Osmaneli karayolunda rüzgar türbini kanadını taşıyan TIR sıkışınca, trafik felç oldu. Araçlar yaklaşık yarım saat trafiğin açılmasını bekledi.

Haber Merkezi İHA
Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkışınca Bilecikte trafik felç oldu
Rüzgar türbini kanadını taşıyan TIR sıkışınca, trafik felç oldu

Bozüyük-Bilecik karayolu üzerinde seyir halindeki 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanadını taşıyan TIR, Bilecik ayrımı köprülü kavşağına geldiğinde yapımı devam çalışmalar nedeniyle manevra yapamadı.

Yoldan dönemeyen tır uzun kuyruklara neden olurken, Bilecik-Bozüyük, Bilecik-Osmaneli karayolu adeta felç oldu. Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tır sıkıştığı yerden kurtulurken, trafik yaklaşık yarım saat sonra normale döndü.

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FOTOĞRAF 18
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. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
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. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
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. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Title
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Bayram göçü devam ediyor: TEM Otoyolu’nda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.


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