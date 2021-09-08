Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkışınca trafik felç oldu

Bozüyük-Bilecik karayolu üzerinde seyir halindeki 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanadını taşıyan TIR, Bilecik ayrımı köprülü kavşağına geldiğinde yapımı devam çalışmalar nedeniyle manevra yapamadı.
Yoldan dönemeyen tır uzun kuyruklara neden olurken, Bilecik-Bozüyük, Bilecik-Osmaneli karayolu adeta felç oldu. Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tır sıkıştığı yerden kurtulurken, trafik yaklaşık yarım saat sonra normale döndü.
FOTOĞRAF 18
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu.
Bayramın ikinci gününde tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Bayram göçü devam ediyor: TEM Otoyolu’nda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.