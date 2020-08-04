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Gündem Sağlık Bakanı Kocanın vaka az dediği Bilecike bayramda binlerce kişi akın etti Vatandaşlar mesire alanlarında oturacak yer bulamadı
BİLECİK TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca’nın 'vaka az' dediği Bilecik’e bayramda binlerce kişi akın etti

Sağlık Bakanı Koca’nın 'vaka az' dediği Bilecik’e bayramda binlerce kişi akın etti: Vatandaşlar mesire alanlarında oturacak yer bulamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 il arasında Bilecik’in de bulunduğunu açıklamasının ardından, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde kentteki mesire alanları yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar mesire alanlarında oturacak yer bulamadı.

Haber Merkezi İHA
Bozcaarmut Göleti'na vatandaşlar akın etti.
Bozcaarmut Göleti'na vatandaşlar akın etti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğası ve eşsiz manzarasıyla en gözde mesire alanlarından olan Bozcaarmut Göleti, başta Bursa, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Ankara’dan gelen ziyaretçiler nedeni ile bayramda boş kalmadı. Bozcaarmut Göletinde kamp kuran ve bayramı burada geçiren vatandaşlar, çam ağaçlarının gölgesinde gün boyu piknik yaparak gölette balık tuttular oyunlar oynayarak gün boyu eğlendiler.

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İHA

"Güzel bir mekan ferah bir mekan herkese tavsiye ederim"

Bursa’dan Bozcaarmut Göletine gezmeye gelen Fatih Biçer, bu bölgeyi daha yeni keşfettiklerini anlatarak, "Daha önceden buraları pek bilmiyorduk. Ferah bir yer aileniz ile gelip güzel bir zaman geçirebileceğiniz hoş bir mekân. Tabi bir takım eksikleri var ama bu eksiklikler söz konusu edilemez sonuçta doğa ile iç içesiniz. Gelirken tedarikli geleceksiniz suyunuzu, yiyeceğinizi içeceğinizi yanınızda getireceksiniz. Çünkü merkeze biraz uzak doğa ile iç içe olduğu için. Güzel bir mekân ferah bir mekân herkese tavsiye ederim. Şehrin yoğun temposundan kaçıp burada hoş sohbet edip güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Özellikte balık oltanızı alıp güzel balıklar tutup afiyetle yiyebilirsiniz herkese tavsiye ediyorum" dedi.

İHA

Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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"Herkese tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir yer"


Bozcaarmut Göletine Bursa’dan ilk defa geldiğini anlatan Musa Demirel ise, "Böyle güzel doğa harikası bir yer. Mübarek Kurban Bayramında kısa gün olsa da tatilimizi değerlendirelim istedik. Herkese tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir yer” diye konuştu.

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Öte yandan Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise Bozcaarmut Göletinde denetimler yaparak piknik için gelen ziyaretçilere sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sürekli gün boyu uyarılarda bulundular.

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