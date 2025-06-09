Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Sarıkamış'ın 'peri bacaları' görenleri kendine hayran bırakıyor

Sarıkamış'ın 'peri bacaları' görenleri kendine hayran bırakıyor

14:229/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Sarıkamış'ta bulunan ve peri bacalarına benzeyen delikli kayalar görenleri mest ediyor.
Sarıkamış'ta bulunan ve peri bacalarına benzeyen delikli kayalar görenleri mest ediyor.

Sarıkamış Komdere Vadisi'nde bulunan doğa harikası peri bacaları görenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar peri bacalarının turizme kazandırılması istiyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan ve boz ayılarıyla, sarıçam ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış'ta bulunan ve peri bacalarına benzeyen delikli kayalar görenleri mest ediyor.

Karakurt bölgesine gezi amaçlı geldiğini belirten Sinan Elik, "Sarıkamış'ta peri bacaları var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelin buraları görün, muhteşem manzarası var" dedi.

Öte yandan Sarıkamış ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesi Komdere Vadisi'nde bulunan peri bacaları ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması bekleniyor. Kars-Erzurum kara yolu güzergahında olan peri bacaları kara yolunu kullanan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

#Sarıkamış Komdere Vadisi
#Peri bacaları
#Sinan Elik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Babalar Günü: Anlamlı Mesajlar ve Kutlama Sözleri