Sarıkamış’ta bir aydır beklenen kar gece yağmaya başladı

Altun, Dünya’da birçok kayak merkezinin henüz karla buluşmadığını belirtip, Yıldızdağı’nın en erken sezonu açan merkezlerden birisi olacağına vurgu yaparak, “Türkiye’de kar yağışının geç gelmesiyle beraber şu anda belki hem Avrupa’da hem Dünya da birçok kayak merkezi karla buluşamadı. Yıldız Dağı şu an Türkiye’de en erken açılan kayak merkezlerinden biri olma yolunda. Bu yıl yeni yatırımlar yaparak yeni suni karlama makineleri getirdik. İlave restoranlar ve ilave pistlerle kayak severlerimize bu yıl yeni heyecanlar yaşatmak istiyoruz. İl 10 tane yaptığımız doğal yaşam evlerinin yoğun ilgiden dolayı 15 tane daha ilave yaparak 25 adet Doğal Yaşam Evlerini geçen yıl hizmete açmıştık. Şu an rezervasyonlarda da görüyoruz ki çok yoğun bir ilgi var. Yıl boyu bu ilginin artacağını düşünüyoruz.” dedi.