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Sarıkamış'ta sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerine kar yapışına bıraktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar güne karla uyandı. Erkan saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise iş yerleri ve araçlarının üzerinde bulunan karı temizledi.

11:48 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sarıkamış'ta sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Sarıkamış'ta sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ise Özel İdare ekiplerince kısa sürede açıldı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerine kar yapışına bıraktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar güne karla uyandı. Erkan saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise iş yerleri ve araçlarının üzerinde bulunan karı temizledi.

Sarıkamış'a karın yakıştığını belirten Hakan Polat, “Bugün Şubat'ın 15'i, eski hesap Şubat'ın 1'i, zemheri ayından çıkışımız, çile diyoruz. Sarıkamış'a güzel bir kar yağdı. Sarıkamış karıyla güzel, tesisleriyle güzel, kar Sarıkamış'a hayat veriyor” dedi.

Kar yağışı ile birlikte Sarıkamış İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri de seferber oldu. Ekipler, sabah erken saatler de köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yapışından dolayı kapanan 7 köy yolu kısa sürede açıldı.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Kars ve Ağrı çevrelerinin aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır ve çevrelerinin ise yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin edileceği kaydedildi.



#Sarıkamış
#Metoroloji
#Hava Durumu
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