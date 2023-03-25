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Seçim öncesi diploma yalanı çürütüldü: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite belgeleri yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yıllardır devam eden diploma tartışması, 14 Mayıs seçimleri öncesi yeniden gündeme geldi. Tartışmalara nokta koyacak belgeler ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diploması, mezunlar defteri, kayıt defteri, askerlik belgesi gibi birçok belgeyi paylaştı.

14:43 . 25/03/2023 Saturday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında seçim öncesi diploma yalanı belgelerle çürütüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında seçim öncesi diploma yalanı belgelerle çürütüldü

Her seçim öncesi olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezunu olmadığı iddiaları ortaya atıldı.

Üniversite belgeleri yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması

Erdoğan’ın üniversiteye giriş belgesi

Üniversite sınavına girdiği 1974 yılına ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nde Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığı bilgisi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite yerleştirme belgesi

Mezunlar defterinde adı geçiyor

Belgelere göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor. Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defter.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezunlar defteri

Askerlik şubesine mezuniyet dilekçesi yazılmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir belge de askerlik şubesine yazılan dilekçe. Dilekçe ile okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik dilekçesi

Marmara Üniversitesi’nden açıklama: Muhafaza ediliyor

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir” denildi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#diploma
#Marmara üniversitesi
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