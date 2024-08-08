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Seyir halindeki tır alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11:48 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:12 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı!
Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı!

Ali Yılmaz idaresindeki 42 AGT 248 plakalı ambar malzemesi yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolu Bayırköy beldesi yakınında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yoğun dumanın yükseldiği bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tırın sürücüsü ise kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İstanbul’da 3 araç yandı

Bakırköy'de park halinde bulunan bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede park halinde bulunan iki otomobile sıçrarken toplam 3 araç kullanılamaz hale geldi. Bakırköy, Ataköy 5. Kısım, Beyaz Lale Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında Beyaz Lale Sokak üzerinde park halinde olan plakasız bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün minibüsü sararken park halindeki iki otomobile de sirayet etti. Araçlardan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.




#Bilecik
#Yangın
#itfaiye
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