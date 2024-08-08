Seyir halindeki tır alev aldı

Bakırköy'de park halinde bulunan bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede park halinde bulunan iki otomobile sıçrarken toplam 3 araç kullanılamaz hale geldi. Bakırköy, Ataköy 5. Kısım, Beyaz Lale Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında Beyaz Lale Sokak üzerinde park halinde olan plakasız bir minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün minibüsü sararken park halindeki iki otomobile de sirayet etti. Araçlardan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.