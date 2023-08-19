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Şırnak Valisinden sınırın sıfır noktasında inceleme

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Atay, beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Atay, talepleri dinledi.

22:51 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
Atay, beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek esnafla bir araya geldi.

Atay, beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek esnafla bir araya geldi.

Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdür Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Vali Atay, burada yapılan çalışmalara ilişkin Silopi İlçe Kaymakamı Cihat Koç'tan bilgi aldı, tır parkı sahasında incelemelerde bulundu.

Atay, beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek esnafla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Atay, talepleri dinledi.



#Habur Sınır Kapısı
#Şırnak
#Cevdet Atay
#ziyaret
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