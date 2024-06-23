Şırnak'ın Suriye sınırında anız yangını: 7 köy etkilendi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ve Mardin Mazıdağı’nda 12 kişinin ölümüne neden olan anız yangını, bu tür yangınları yine gündeme getirdi. Orman yangınlarının neredeyse yüzde 70'inin anız yangınlarıyla paralel çıktığı belirtiliyor. Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, “Anız yangınları, rüzgar olduğu zaman çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bu konuda ciddi tedbirler almak gerekiyor” dedi.