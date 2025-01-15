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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 askerimiz hafif yaralandı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 askerimiz hafif yaralandı

12:2615/01/2025, Çarşamba
DHA
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Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Şırnak'ta 'Kirpi' olarak tabir edilen zırhlı aracın devrildiği kazada 2 asker hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Beytüşşebap D400 kara yolunda meydana geldi. ‘Kirpi' olarak tabir edilen zırhlı araç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 2 asker hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Beytüşşebap
#Şırnak
#D400

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