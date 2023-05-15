Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi: Kaldı 82

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.