|
Gündem

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi: Kaldı 82

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

20:25 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaldı 82... Şırnak'ta Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda 1 terörist etkisiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak" ifadelerini kullandı.




#Bestler Dereler
#Terörist
#Şırnak
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP 28. dönem milletvekilleri belli oldu