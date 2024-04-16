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Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki beş kişiden dördü öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dere yatağına devrilen hafi ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.Sağlık ekiplerince ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü hayatını kaybederken, yaralılardan Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.

07:14 - 16/04/2024 Salı
AA
Kaza sonrası araç dereden vinç yardımıyla çıkarıldı
Kaza sonrası araç dereden vinç yardımıyla çıkarıldı

Ferhat Bilen idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye düştü.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü hayatını kaybetti, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.







#Şırnak
#Uludere
#Kaza
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