Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesinde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu.

Galata Kulesi yanında şüpheli çanta paniği: 'Ben zaten ölmek istiyorum' deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı

Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı.

