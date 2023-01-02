Gündem Şırnakta kaçakçılık operasyonu 59 şüpheli yakalandı
ŞIRNAK

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 59 şüpheli yakalandı
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş uygulaması

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 19,68 gram metamfetamin, 0,56 gram eroin, 1 adet bong, 4.750 paket sigara, 144 kutu kaçak alkol, 22 adet cep telefonu, 9 adet emtia ürünü bulundu.


Yapılan operasyonlarda, 31’i kaçakçılık, 24’ü asayiş, 1 şüpheli terör, 1 şüpheli sahtecilik suçundan işlem yapılırken, kayıp iki şüpheli hakkında da çalışmalar devam ediyor.

Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde inceleme
OYNAT 01:10
Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde inceleme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 'Dünyanın ilk SİHA gemisi' ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip Anadolu gemisinde incelemelerde bulundu. Akar, Marmara Denizi'nde deniz kabul testleri devam eden gemiye helikopterle indi. Anadolu gemisine seyri sırasında deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Piri Reis de eşlik etti.

Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
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Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında meydana geldi.
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İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi.
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Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı. dedi.
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Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.

Galata Kulesi yanında şüpheli çanta paniği: 'Ben zaten ölmek istiyorum' deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
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Olay, saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesinde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
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ŞÜPHELİ ÇANTAYI ALIP, ÖLMEK İSTİYORUM BEN ZATEN AĞABEY DİYE BAĞIRDIPolisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti.
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Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.
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KAFEDE OTURANLAR PANİKLEYİP KAÇMAYA BAŞLADIBüyükhendek Caddesindeki kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp, Şişhane istikametine doğru koşmaya başladı.
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ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDIŞüpheli çanta, olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
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Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı.
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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
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Galata Kulesi yanında şüpheli çanta paniği: 'Ben zaten ölmek istiyorum' deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı.

Maç tekrar edilsin

'Maç tekrar edilsin'

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

​Tahvil faizlerindeki düşüş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

​Türkiye'nin en büyüğü: Kimseye göz açtırmayacak.

Milyonlarca kişi merak ediyordu: İşte masadaki rakamlar.

Bir ağacı 200 kiloya kadar ürün veriyor.

Arabalarına doldurup para için satıyorlar.

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