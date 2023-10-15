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Şırnak'ta PKK'nın depo olarak kullandığı mağaralar imha edildi

Şırnak Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı iki sığınak, içindeki silah ve mühimmatlarla birlikte imha edildi.

20:43 . 15/10/2023 Pazar
IHA
Gabar Dağı’nda PKK’nın silah deposu olarak kullandığı iki sığınak imha edildi.

Gabar Dağı’nda PKK’nın silah deposu olarak kullandığı iki sığınak imha edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando ile güvenlik korucu timlerinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Özenç Operasyonu" çerçevesinde Gabar Dağı’nda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütü tarafından silah deposu olarak kullanılan iki sığınak tespit edildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Nokta istihbaratına dayalı operasyonda iki sığınakta yapılan aramada 9 adet tüfek, bin 669 adet mühimmat, 12 adet roketatar sevk fişeği, 12 adet el bombası, 19 adet şarjör, 7 adet dürbün, 3 adet araç telsizi, 200 adet mekanik fünye ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler imha edilirken, mağaralar da kullanılamaz hale getirildi.




#Şırnak
#PKK
#Operasyon
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