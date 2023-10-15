Şırnak'ta PKK'nın depo olarak kullandığı mağaralar imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando ile güvenlik korucu timlerinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Özenç Operasyonu" çerçevesinde Gabar Dağı’nda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütü tarafından silah deposu olarak kullanılan iki sığınak tespit edildi.