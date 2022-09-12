Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: 29 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini böyle haykırdı: Şerefli millete şerefli başkan adam gibi adam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı. Program sonrası vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalıktan bir kişi Erdoğan'a 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şiiri okudu. Yüksek sesle ve hararetli bir şekilde şiir okuyan damı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle dinledi.