Şırnak'ta sıcaklık 50 dereceyi gördü: Hayat adeta durdu

"Gördüğünüz gibi Cizre sıcağı 50 dereceyi görmüştür. Termometremiz 50 derecenin üstünü göstermediği için 50 dereceyle yetinmiştir. Şu an Cizre’nin merkezindeyiz. Sıcaklıklardan dolayı cadde ve sokaklarımız bomboştur. Esnaf saat 16.00’dan sonra ancak iş yerlerini açıyorlar. Bazen esnafımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor, alışveriş yapamıyor. sıcaklardan dolayı mağdur ve perişanız"