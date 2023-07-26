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Şırnak'ta sıcaklık 50 dereceyi gördü: Hayat adeta durdu

Türkiye genelinde son zamanlarda sıcaklık rekorları kırılıyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterince vatandaşlar dışarı çıkamadı, cadde ve sokaklar boş kaldı.

16:50 . 26/07/2023 Wednesday
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Şırnak/Cizre

Şırnak/Cizre

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Cizre’de hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. Vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken, esnaf da kepenklerini akşam saatlerinde açıyor. 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta durdu.


Cadde ve sokakların boş kaldığını, siftah yapamadıklarını söyleyen esnaf Abdullah Kurami,
"Gördüğünüz gibi Cizre sıcağı 50 dereceyi görmüştür. Termometremiz 50 derecenin üstünü göstermediği için 50 dereceyle yetinmiştir. Şu an Cizre’nin merkezindeyiz. Sıcaklıklardan dolayı cadde ve sokaklarımız bomboştur. Esnaf saat 16.00’dan sonra ancak iş yerlerini açıyorlar. Bazen esnafımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor, alışveriş yapamıyor. sıcaklardan dolayı mağdur ve perişanız"
dedi.

Sıcaklık nedeniyle klimaların dahi çalışmadığını belirten Emrah Kömür,
"Şu an termometrelerimiz gölgede 49,7 dereceyi gösteriyor. Güneşte bu sıcaklık daha da yükseliyor.  Mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bunu söylediğimiz zamanda da sıcaklıktan dolayı klimalar randıman vermiyor, çalışmıyorlar. Nasıl olacak bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah"
diye konuştu.

Valilik uyardı

Öte yandan, Şırnak Valiliği uyarıda bulunarak, 
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"
ifadelerine yer verdi.


Bir çok kişi bu hataya düşüyor: Sıcak havalarda klima kullanıyorsanız aman dikkat
Bir çok kişi bu hataya düşüyor: Sıcak havalarda klima kullanıyorsanız aman dikkat

Türkiye'de son haftalarda etkisini gösteren sıcaklıklar nedeniyle, kapalı ortamlarda klima kullanımının arttı. Bu duruma dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Çağlayan Gürel, "Cihazın arada açılıp kapatılması doğru değil. Kapattığınızda bir anda ortam ısınmaya başlar. Onu tekrar soğutmak için cihazı tekrar açtığınızda tüketim fazla olur" uyarısında bulundu. Klima montaj, bakım ya da arıza durumlarında mutlaka yetkili servis ile çalışılması gerektiğini ifade eden Gürel, son dönemde konuyla ilgili dolandırıcılıkların arttığına dikkat çekip vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.


#Şırnak
#Cizre
#sıcaklık
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