Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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