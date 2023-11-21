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Şırnak’ta TIR ile taksi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri Irak uyruklu iki kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı.

23:48 - 21/11/2023 Salı
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Silopi’den Habur Sınır Kapısına doğru seyir halindeki A.Y. idaresindeki 73 T 2021 plakalı taksiye, F.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR arkadan çarptı. Kazada taksideki 5’i Irak uyruklu 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Irak uyruklu Eyüp Ahmet (47) ile Mardin nüfusuna kayıtlı Nevzat Çınar (42), doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Yaralı 4 Irak uyrukludan biri de Elazığ’a sevk edildi. TIR sürücüsü F.T. ile tedavisi tamamlanan taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi.


#Şırnak
#Silopi
#kaza
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