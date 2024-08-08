Şırnak'tan acı haber: Astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.
Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.
Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.
Ailesine acı haber verildi
Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın, şehadet haberi, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları aileye taziyelerini iletti.
Öte yandan bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.