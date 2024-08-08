Şırnak'tan acı haber: Astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi. Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp; şehit olmadan üç gün önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.