Gündem Şırnaktan İstanbula kadar koltukların arasında yolculuk yaptılar
ŞIRNAK

Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk yaptılar

Şırnak Cizre'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesiyle işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 lira para cezası kesti.

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Haber Merkezi DHA
Şırnaktan İstanbula kadar koltukların arasında yolculuk yaptılar
Dört vatandaş Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk yaptı.

Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesiyle işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 lira para cezası kesti.

Kurban Bayram tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk yaşandı. Birçok kişi tatil dönüşü otobüs bileti bulamadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kapasitesinin üzerinde yolcu alınan otobüste 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüldü.

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi.

YOLCU BAŞINA BİN 608 TL CEZA KESİLDİ

Şırnak Cizre'den İstanbul'a yolcu taşıyan 73 DE 865 plakalı otobüs otogara ulaştığında polis işlem yaptı. Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan otobüs firmasına yolcu başına bin 608'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 432 lira ceza kesildi.

"O ARKADAŞIMIZ RAHATSIZ OLDUĞUNDAN YARDIMCI OLMAK ZORUNDA KALDIK"

Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" dedi.
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