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Sivas'ta iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Dört yaralı

Sivas'ta iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Dört yaralı

22:5418/05/2025, Pazar
IHA
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Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta toplam beş kişiden oluşan iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucu dört kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde İ.K., Y.K. ile S.H.U, A.K. ve M.K. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada İ.K. silahla kolundan, Y.K., S.H.U. ve A.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



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