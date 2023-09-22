Sivas'tan sonra Tokat'ta da ortaya çıktı: Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında

’Argiope lobata’ örümcek türünün daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktığı öğrenildi. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.