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Sivas'tan sonra Tokat'ta da ortaya çıktı: Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'Argiope lobata' örümceği Sivas’tan sonra Tokat’ta da görüldü.

15:48 . 22/09/2023 Cuma
IHA
Argiope lobata

Argiope lobata

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan bir vatandaş evinden çıktıktan sonra yol kenarındaki duvarda bulunan örümcek dikkatini çekti. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü örümceğin dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen ’Argiope lobata’ olduğunu öğrendi.

’Argiope lobata’ örümcek türünün daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktığı öğrenildi. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.

#Tokat
#Argiope lobata
#Sivas
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