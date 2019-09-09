Gündem Tarihi günde 12 çift dünya evine girdi
BİLECİK

Tarihi günde 12 çift dünya evine girdi

Bilecik'te evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 12 çift, 9.9.2019 tarihinde dünya evine girdi. Nikah Memuru Ahmet Özbek, çiftlerin evlenmek için özellikle bu günü seçtiklerini anlatarak, "Çiftlerimiz bugünün 9.9.2019 tarihinin gün, ay ve yıl olarak uyumlu olması sebebiyle bu günü biraz daha fazla tercih ettiler"dedi.

Haber Merkezi IHA
Çiftler evlenmek için 9.9.2019 tarihini tercih etti.
Çiftler evlenmek için 9.9.2019 tarihini tercih etti.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde bugün nikah hareketliliği yaşanırken, 12 nikahı kıyıldı. Sabah 10.00’da başlayan nikahlar yarım saat arayla akşama 17.30’a kadar devam etti. Unutulmaz bir tarihte dünya evine girmek isteyen çiftler 9.9.2019 tarihinde nikah kıydırırken, nikah salonu bir an olsun boş kalmadı.

"İnşallah Allah tüm sevenler bu anı nasip eder"

Evlenen çiftlerden Arzu Baloğlu, Mustafa Mert Hüner çifti, bugün 9.9.2019’un yanı sıra ayrı bir gün olduğunu anlatarak, "Bugünü seçmemizin 2 özel anlamı var. Biri tarihin unutulması diğer ise bizim tanıştığımız günün tarihi. 3 sene önce bugün tanıştık. İnşallah Allah tüm sevenler bu anı nasip eder" dediler.

"Unutmayacak özel bir tarih olmasını istedik"

  • Diğer bir çift olan Mehtap Gedik, Abdullah Kocaman çifti ise "Tarih 9.9.2019 olduğu için bugünü seçtik. Bu tarihin güzelliği akılda kalıcı olması ve kulağa güzel gelmesi. O sebepten dolayı bu tarihi seçtik. Bugün bizim için çok anlamlı. Hayatımızda unutmayacağımız bir tarih. Unutmayacak özel bir tarih olmasını istedik" dediler.

"Gün ay ve yıl olarak uyumlu olması nedeniyle tercih edildi"

İHA
Ahmet Özbek

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü aynı zamanda Nikah Memuru Ahmet Özbek, çiftlerin evlenmek için özellikle bu günü seçtiklerini anlatarak, "Çiftlerimiz bugünün 9.9.2019 tarihinin gün, ay ve yıl olarak uyumlu olması sebebiyle bu günü biraz daha fazla tercih ettiler. Bugün 12 nikahımız vardı. 11 tanesini kıydık birazdan sonuncusunu kıyacağız. Bugün biraz yoğunluk oluştu. Bizde Bilecik Belediyesi olarak çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.

Küre Dağları'ndaki mağara turizme kazandırıldı
HAYAT
Küre Dağları'ndaki mağara turizme kazandırıldı
Belediye başkanlarına davet

Belediye başkanlarına davet

Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
Mahkemeden emsal karar

Mahkemeden
emsal karar

​İkinci el aldığı otomobil arıza yapınca parasını geri aldı.
Rezil karşılama

Rezil karşılama

Ders zilinin çaldığı ilk günde skandala imza attılar.
Terör bitsin<br>anneler kazansın

Terör bitsin
anneler kazansın

​Aile Bakanı Selçuk'tan, çocukları dağa kaçırılan ailelere destek.
Futbol dünyasını<br>meraklandıran ameliyat

Futbol dünyasını
meraklandıran ameliyat

Trabzonspor'un​ genç yeteneği bıçak altına yatıyor.
Köpeklerin<br>emrine girmem!

Köpeklerin
emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.

İTÜ'lü mühendis <br>Halit'in katilleri tutuklandı

İTÜ'lü mühendis
Halit'in katilleri tutuklandı

'​Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından yargılandılar.

Radyoda dinlemek <br>bile hayal oldu

Radyoda dinlemek
bile hayal oldu

​Süper Lig maç yayın hakları için şoke eden rakam.

Beklenti yükseldi

Beklenti yükseldi

​Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı.
Kararlılıkla <br>sürdürüyoruz

Kararlılıkla
sürdürüyoruz

​Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta dikkat çeken mesaj.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

​İzinsiz otoparka giden yetkililerden ilginç çözüm.
Emniyet müdürünün<br>durumu ağır

Emniyet müdürünün
durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.
30 yıl önce kovulmuştu<br> şimdi bakan oldu

30 yıl önce kovulmuştu
şimdi bakan oldu

Sudan'da yeni hükümetin Dışişleri Bakanı: Esma Abdullah

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.