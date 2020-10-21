Tarlası için su çukur açarken misket bombası buldu: Uzman ekipler güvenlik önlemleri aldı

Tarlalarının çok verimli olduğunu anlatan Akdemir, Burada tarla, bağ bahçe olduğunu gören çok şaşırıyor. Herkes burasını çok beğeniyor. 'Tünel üstünde tarla mı olur?' diyorlar. Babam tünel üstünü bile sırtıyla taşıdığı toprakla tarla yaparak Karadeniz insanının ne kadar çalışkan ve akıllı olduğunu bir kez daha göstermiş. Biz de ondan kalan bu ata topraklarını ekip biçiyoruz, işliyoruz. diye konuştu.