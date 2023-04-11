Tekne orucu geleneği yaşatılıyor

Çorum Belediyesi tarafından 6-10 yaş arası çocuklar için düzenlenen Ramazan etkinliğine yüzlerce minik büyük ilgi gösterdi. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda tekne orucu tutan çocuklar için iftar yemeği verildi. Belediye tarafından ikram edilen yemeklerle, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açan çocuklar daha sonra palyaço ve animasyon gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tekne orucu tutan çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Aşgın iftar sonrasında çocuklara diş kirası olarak çikolata, şeker, kek ve krakerden oluşan hediye paketleri verdi. Anadolu’ya özel bir gelenek olan ve çocuklara oruca alışmaları için tekne orucu tutturulduğunu belirten Başkan Aşgın “Biz de çocuklarımız için tekne orucu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. Onlara öncülük yapan ailelerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.