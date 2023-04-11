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Tekne orucu geleneği yaşatılıyor

Çocuklara oruca alışmaları için yarım gün oruç tutturulması anlamına gelen “Tekne Orucu” geleneği Çorum’da yaşatılıyor.

04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
“Tekne Orucu” geleneği Çorum’da yaşatılıyor.

“Tekne Orucu” geleneği Çorum’da yaşatılıyor.

Çorum Belediyesi tarafından 6-10 yaş arası çocuklar için düzenlenen Ramazan etkinliğine yüzlerce minik büyük ilgi gösterdi. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda tekne orucu tutan çocuklar için iftar yemeği verildi. Belediye tarafından ikram edilen yemeklerle, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açan çocuklar daha sonra palyaço ve animasyon gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tekne orucu tutan çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Aşgın iftar sonrasında çocuklara diş kirası olarak çikolata, şeker, kek ve krakerden oluşan hediye paketleri verdi. Anadolu’ya özel bir gelenek olan ve çocuklara oruca alışmaları için tekne orucu tutturulduğunu belirten Başkan Aşgın “Biz de çocuklarımız için tekne orucu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. Onlara öncülük yapan ailelerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



#Çorum
#Çorum Belediyesi
#Ramazan
#Tekne Orucu
11 dakika önce
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