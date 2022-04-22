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AKSARAY

Tekrar dolandırmak isteyince yakalandı

Aksaray’da Hüseyin Batmaç, daha önce telefonla arayıp 12 bin euro dolandırdığı Mevlüt S.'yi bir kez daha dolandırmak isteyince bu kez suçüstü yakalandı. Batmaç tutuklanırken, üzerinden çıkan 9 bin euro Mevlüt S.'ye teslim edildi.

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Haber Merkezi DHA
Tekrar dolandırmak isteyince yakalandı
Aksaray'da dolandırıcıya suçüstü

Aksaray'ın Minarecik Mahallesi'nde oturan Mevlüt S.'yi 24 Şubat günü telefonla arayan Hüseyin Batmaç, kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör örgütüne karıştığını ve soruşturma kapsamında da para ve altın takıların incelenmesi gerektiğini belirtti. Buna inan Mevlüt S. de adrese gelen Hüseyin Batmaç'a 12 bin euroyu teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Mevlüt S., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mevlüt S.’nin ifadesine başvurup şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sürerken, Batmaç, 20 Nisan günü Mevlüt S.'yi arayıp, aynı yöntemle yine dolandırmak istedi. Mevlüt S.'yi kandırdığını sanıp paraları almayan gelen Batmaç, ihbar üzerine çağrılan polis tarafından suçüstü yakalandı.
Batmaç'ın yapılan üst aramasında ele geçirilen 9 bin euro Mevlüt S.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Batmaç tutuklandı.

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