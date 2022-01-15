Gündem Terörle mücadele her şartta devam ediyor Kahraman komandolar karlı dağlarda terörist izinde
TUNCELİ

Terörle mücadele her şartta devam ediyor: Kahraman komandolar karlı dağlarda terörist izinde

Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor. Komandolar, iki metreyi bulan kar kalınlığına rağmen teröristlerin izini sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Terörle mücadele her şartta devam ediyor: Kahraman komandolar karlı dağlarda terörist izinde
Kahraman komandolar karlı dağlarda terörist izinde

Tunceli Valiliği koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor.

KAR KALINLIĞI İKİ METREYİ BULUYOR

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlarda operasyon yürüten güvenlik güçleri, özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arıyor.

SOĞUK HAVA YILDIRMIYOR

Mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, soğuk havaya rağmen kırsalda arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

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