Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Bu kez aday Ankara'dan olacak: AK Parti'nin Başkent'teki bir numarası '2019'dan mesajı aldık' dedi ​

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da, vatandaşın Ankaralı bir aday tercih ettiğini bir önceki seçimlerde gördüklerini söyleyen Özcan, önümüzdeki seçimde adayın Ankaralı olacağını belirtti. 'Tek Ankaralı diye belediye başkanı seçerseniz 3 senede yaşananları görüyoruz' da diyen Özcan, 'Biz mesajı aldık, seçmeni sorgulamıyoruz. Saygı duyduk' dedi.