Gündem Terörün kökü kuruyacak Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
ŞIRNAK

Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Bakan Soylu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. 'Eren Abluka 15 Narko Terör' Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
Son dakika

Bakan Soylu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. 'Eren Abluka 15 Narko Terör' Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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