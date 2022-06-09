Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi

Bakan Soylu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. 'Eren Abluka 15 Narko Terör' Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.
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Bakan Soylu: Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. 'Eren Abluka 15 Narko Terör' Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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