Tersine göç heyecanı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki aşiret liderleri, PKK’nın fesih kararı sonrası bölgenin cazibesinin arttığını ifade etti. Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak Başkanı Süleyman İğdi, “Almanya, Belçika ve Hollanda’dan ‘Dönmek istiyoruz’ diyorlar” dedi. Kikan Aşireti Lideri Mehmet Timurapaoğlu ise, “Tersine göç başladı” ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesiyle yeniden huzura kavuştu. Yeni Şafak’a konuşan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki aşiret liderleri, bölgenin cazibesinin arttığını, tersine göç faaliyetlerinin başladığını ifade etti.
YATIRIM YAPACAKLAR
Terörden dolayı işini bırakanların bir kısmının geri dönmeye başladığını belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak Başkanı Süleyman İğdi, “Dönmek isteyen çok insan var. Almanya, Belçika ve Hollanda’dan gelmek isteyenler var. Bana, ‘Dönmek istiyoruz. Köyümüze gitmek’ istiyoruz diyorlar. Bu ay içerisinde aileleri ile birlikte Avrupa’yı terk etmek istiyorlar” diye konuştu. Yurt dışında yaşayıp Türkiye’ye dönmek isteyenler arasından bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin de bulunduğu ifade eden İğdi, “Parasını ülkesi için harcamak isteyenler var. Faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
DÖNENLER VAR
Kikan Aşireti Mehmet Timurapaoğlu ise 50 senedir huzurun özlemini çektiklerine değindi. Tersine göç olacağını kaydeden Timurapaoğlu, “Turistlerin buraya gelmesi, spor aktivitelerin burada yapılması bunun sonucudur. İmkan ve olanaklar çerçevesinde gelecekler. Gelenler olduğunu duyduk. Mardin’e inanılmaz bir turist akını var. Gelenler bu sürecin bitmeden devam etmesini istiyor” şeklinde konuştu.