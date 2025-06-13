Tersine göç heyecanı

Terörden dolayı işini bırakanların bir kısmının geri dönmeye başladığını belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak Başkanı Süleyman İğdi, “Dönmek isteyen çok insan var. Almanya, Belçika ve Hollanda’dan gelmek isteyenler var. Bana, ‘Dönmek istiyoruz. Köyümüze gitmek’ istiyoruz diyorlar. Bu ay içerisinde aileleri ile birlikte Avrupa’yı terk etmek istiyorlar” diye konuştu. Yurt dışında yaşayıp Türkiye’ye dönmek isteyenler arasından bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin de bulunduğu ifade eden İğdi, “Parasını ülkesi için harcamak isteyenler var. Faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.