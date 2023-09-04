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Teslim olan terörist nasıl kandırıldığını anlatarak dağdakilere seslendi: Korkmayın devlet görevlileri beni çok sıcak karşıladı

Barman'da ikna çalışmaları sonucunda teslim olan terörist, verdiği ifadede, çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi. Dağdaki teröristlerin teslim olmaktan korkmaması gerektiğini belirten terörist, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlileri beni çok sıcak karşıladı" dedi.

16:38 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Fotoğraf: Arşiv.

Fotoğraf: Arşiv.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla çalışmalar sürüyor.

Batman Valiliği, terör örgütüne katılanlar ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları sonucunda 2003’te Batman’dan terör örgütüne katılan ve hakkında ‘
Silahlı terör örgütüne üye olma’
suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 30 Ağustos'ta
Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İkna edilen terörist sayısı sekize çıktı

Açıklamada, 2023’te Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının sekize ulaştığı kaydedildi. 

'Kaçmak isteyenler korkmasın'


Açıklamada, teslim olan teröristle yapılan görüşmeye de yer verilerek, şöyle denildi:


“Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerinin kendisini çok sıcak karşıladıklarını, vermiş olduğu bu karar nedeniyle çok mutlu olduğunu beyan etmiştir.”

#Terörist
#PKK
#İfade
43 dakika önce
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