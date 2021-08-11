Tıp okumaya hazırlanan Necati alkollü sürücünün kurbanı oldu Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin’in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 17:43 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 17:46 DHA