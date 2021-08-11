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Tıp okumaya hazırlanan Necati alkollü sürücünün kurbanı oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin’in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Tıp okumaya hazırlanan Necati alkollü sürücünün kurbanı oldu
Necati Kaan Şahin
Çanakkale'de Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana gelen kazada M.A.Ş. (24) yönetimindeki otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan, 135 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
  • YKS’de yüksek bir puan alan Necati Kaan Şahin’in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

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