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Tokat’ta iki grubun kavgasında kan aktı: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Tokat’ta iki grubun kavgasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı.

07:29 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Koray Belene hayatını kaybetti

Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Koray Belene hayatını kaybetti

Tokat’ta iki grubun kavgasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı.


Karşıyaka Mahallesi Geksi 1. Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Koray Belene, olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.


Burada yapılan müdahalelere rağmen Belene kurtarılamadı. Belene'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.S. (16) ve E.T.Ş'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.




#cinayet
#kavga
#Koray Belene
#Tokat
30 dakika önce
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