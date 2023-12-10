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Tokat'ta katliam gibi kaza! Kamyona arkadan çarptı: Beş kişi öldü

Tokat-Sivas kara yolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

07:39 - 10/12/2023 Pazar
AA
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.


Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.


Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimlikler de tespit edildi.


Dört kişinin kimlik bilgileri tespit edildi

Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


#trafik kazası
#Tokat
#Sivas
#kaza
#trafik
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