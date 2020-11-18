Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tüm risklere göre planlandı
İSTANBUL

Tüm risklere göre planlandı

Tüm risklere göre planlandı

Muhalefetin türlü bahanelerle karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi, 2 yılda 200 bilim adamı tarafından 16 bin sayfa olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nda tüm olası riskler ve tehditlere karşı incelendi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecek.
İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecek.

Türkiye’nin vizyon projelerinden Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, trafik güvenliği ile seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması için tasarlanırken projede olası bütün riskler de değerlendirildi.

DEPREM İVMESİ HESAPLANDI

  • Kanal İstanbul 20,75 metre derinliğe sahip olacak. ÇED sürecinde 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlama yapılırken, böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı. Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı da bulunmazken, kanala 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Kanal İstanbul kapsamında deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, bu ivme hesabına göre kanal tasarımı yapıldı.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Güzergahlar boyunca çalışma alanı ve yakın çevresinin heyelan riski değerlendirmesinde ise Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Heyelan Envanteri Haritası İstanbul Paftası’ndan yararlanıldı. Proje alanı ve çevresine ait heyelan durumu Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı. Bu çalışma kapsamında Marmara Denizi için sismik nedenlere bağlı ve denizaltı heyelanlarına bağlı olası tsunami kaynakları da ayrıca araştırıldı. Tarihsel çalışmalara dayanılarak belirli tsunami senaryoları seçilirken, risk yaratacak bir durumun bu noktada da yaşanmayacağı belirlendi.

75 milyar liralık proje

  • Kanal İstanbul’un 75 milyar liraya mal olması bekleniyor. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecek. İnşaatın ise 5,5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor. Projenin hazırlık-inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin; işletme aşamasında, kanal ve liman ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor.

Abone Ol Google News
İçişlerinden koronavirüs genelgesi

İçişlerinden koronavirüs genelgesi

​Kafeler kapanacak mı, 20 yaş altındakiler saat kaçta dışarı çıkacak?
İntihar olur

İntihar olur

​Putin'den Ermenistan'a Dağlık Karabağ uyarısı.
Tezkere meclisten geçti

Tezkere meclisten geçti

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu paylaştı.
Sokağa çıkma <br>kısıtlaması başlıyor

Sokağa çıkma
kısıtlaması başlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı.
Gerekli adımları atacağız

Gerekli adımları atacağız

​Bakan Elvan'dan ekonomide yeni dönem için açıklama.

Pompeo neden Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti?

'Biri gitti, <br>diğeri gitmesin'

'Biri gitti,
diğeri gitmesin'

​Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı.

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

​Meteoroloji İstanbul için hava durumu raporunu yayınladı.

Kilosu 50 bin lira

Kilosu 50 bin lira

​Safranbolu ziyaretinde gördü, emekli olduktan üretimine başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.