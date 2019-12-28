11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

Türkiye’ye büyük bir ivme kazandıracak Kanal İstanbul’a ilişkin özellikle son dönemlerde asılsız iddialar ortaya atılıyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kanal İstanbul projesine ilişkin tüm detaylar paylaşılırken ortaya atılan iftiralar da tek tek çürütülmüş oldu. İşte madde madde ortaya atılan iddiaların gerçek dışılığını ortaya koyan cevaplar:

MELEN’DEN KAYBIN 34 KATI SU

-İDDİA: Kanal İstanbul, şehre susuzluk getirecek. İstanbul yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek.

-YANIT: Sazlıdere Barajı’nın da mevcut verimi yılda 49 milyon metreküptür. Kanal İstanbul’la birlikte barajın verimi yılda 19 milyon metreküp olacaktır. İstanbul’u geleceğe taşıyacak esas kaynak olan Melen Barajı Projesi tamamlandığında İstanbul’a yılda 1,1 milyar metreküp su gelecektir.

HABİTATTA SÜREKLİLİK

-İDDİA: Kanal çevresindeki yapılaşma, kısa zamanda sıcaklık-nem rüzgâr rejimini değiştirerek İstanbul’u bir ısı adasına çevirecek.

-YANIT: Küçükçekmece Gölü’nün sahillerinde herhangi bir inşaat söz konusu değildir ve bu alan doğal sit alanı statüsüyle korunmaya devam edecektir.

-İDDİA: Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak.

-YANIT: Kanal İstanbul’un, Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları ile herhangi bir ilgisi yoktur.

İBB’YE YÜKLENECEK MALİYET

-İDDİA: İBB’nin sırtına 23-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yüklenecek.

-YANIT: İBB’ye ait altyapı tesislerin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB’nin ilgili kuruluşları ile yapılmıştır.

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BEDELİ 110 DEĞİL 75

-İDDİA: 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü bindirilecek.

YANIT: Projenin bedeli 110 milyar değil, 75 milyar liradır. Yap işlet, yap kirala, kar ortaklığı gibi birçok yöntem projelerde kullanılmıştır. Türkiye’de daha önce de uygulanan birçok model vardır.

-İDDİA: İnşaatın başlamasıyla TEM ve E-5, sık sık trafiğe kapatılacak.

-YANIT: Şehir içi yollar ve çevre yolları kullanılmayacaktır.

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Depremi tetikler mi?

-İDDİA: Kanal İstanbul depremi tetikleyecek.

Kanal İstanbul depremi tetikleyecek. -YANIT: Kanal İstanbul’un Kuzey Anadolu fay hattına mesafesi 11 kilometre, Çınarcık fay hattına mesafesi 30 kilometredir. 21 metre derinliğinde bir kanalın, 20 kilometre derinlikteki bir fay hattını tetikleyeceğini iddia etmek, bilimsellikten uzak bir söylemdir. Ayrıca ÇED sürecinde sadece deprem değil tsunami riskine dair raporlar hazırlanmıştır. Kanalın geçeceği alana, inşa edilecek limanlara ve binalara, bu yapılarda kullanılacak malzemelere dair her türlü felaket senaryosuna uygun yapılaşma standartları getirilmiştir. Kanalın bir depremden nasıl etkileneceğini görmek için; normalde 145 ve 475 yıl geriye gidilerek yapılan simülasyonlar yerine, tam 2.475 yıldır tekrarlanan depremleri baz alarak testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2013 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’na bakıldığında Kanal İstanbul güzergâhı boyunca herhangi bir depreme neden olacak diri fay bulunmamaktadır.

Kanal gemilere avantaj

-İDDİA: Gemiler, İstanbul Boğazı’ndan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul’dan geçsin?

-YANIT: Halihazırda; İstanbul Boğazı’ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödemektedir. Ücretsiz geçiş hali hazırda söz konusu değildir. Gemilerin, İstanbul Boğazı’ndaki bekleme süreleri dikkate alındığında İstanbul Boğazı yerine Kanal İstanbul’un tercih edilmesi gemiler için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Gemiler, İstanbul Boğazı’nda bu yılın verileri ortalamasında, her bir geçiş için yaklaşık 14 saat bekliyor. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi 30 saate ulaşıyor. 2017 yılı verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıp milyonlarca doları buluyor. Bekleme süreleri de göz önüne alındığında toplam geçiş maliyetlerinde son derece ciddi bir artış söz konusu oluyor. Bu da gemilerin Kanal İstanbul’u tercih etmesini sağlayacaktır.

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500 bin nüfus bekleniyor

-İDDİA: İstanbul’a 1,2 milyonluk yeni nüfus gelecek.

İstanbul’a 1,2 milyonluk yeni nüfus gelecek. -YANIT: Bölgede müsaade edilecek maksimum nüfus 500 bin kişidir.

Bölgede müsaade edilecek maksimum nüfus 500 bin kişidir. -İDDİA: Karadeniz’in tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara’da hem de Karadeniz’de balık da yok olacak balıkçılık da bitecek.

-YANIT: Marmara ve Karadeniz’de doğal yaşam koşulları sürekliliğini muhafaza edecektir.

Marmara ve Karadeniz’de doğal yaşam koşulları sürekliliğini muhafaza edecektir. -İDDİA: Kanal inşaatından çıkacak hafriyat 2 milyar metreküpe ulaşacak.

Kanal inşaatından çıkacak hafriyat 2 milyar metreküpe ulaşacak. -YANIT: Kanal inşaatı nedeniyle çıkacak hafriyat miktarı 1,15 milyar metreküptür. Bu hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul’un mevcut hafriyat döküm sahaları değildir.